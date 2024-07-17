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В Сирии и Ираке ликвидированы 8 лидеров ИГИЛ
17.07.2024 12:14 Алина Груднева

В Сирии и Ираке ликвидированы 8 лидеров ИГИЛ

В Ираке и Сирии за полгода было ликвидировано несколько лидеров террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

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Уточняется, что ликвидированы восемь лидеров ИГИЛ, задержаны еще 32.
 
Операция проводится американцами совместно с иракскими службами безопасности и "Сирийскими демократическими силами". Всего с января по июнь 2024 года было проведено 196 операций против террористической организации в Сирии и Ираке. 

В частности, в Ираке уничтожены 30 террористов, а задержаны 74. В свою очередь, в Сирии ликвидированы 14 боевиков, а задержаны 92.
 

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