



В Сирии и Ираке ликвидированы 8 лидеров ИГИЛ

В Ираке и Сирии за полгода было ликвидировано несколько лидеров террористической организации ИГИЛ.



Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.



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Уточняется, что ликвидированы восемь лидеров ИГИЛ, задержаны еще 32.



Операция проводится американцами совместно с иракскими службами безопасности и "Сирийскими демократическими силами". Всего с января по июнь 2024 года было проведено 196 операций против террористической организации в Сирии и Ираке.



В частности, в Ираке уничтожены 30 террористов, а задержаны 74. В свою очередь, в Сирии ликвидированы 14 боевиков, а задержаны 92.

