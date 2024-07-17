



На Солнце произошла самая мощная вспышка лета – ждем магнитные бури

В среду, 17 июля, в NASA сообщили о самой мощной за все лето вспышке на Солнце. Это может привести к сильным магнитным бурям на Земле, что особенно актуально для метеозависимых людей, которые и без того сильно страдают от жары.



Вспышка на Солнце классифицируется как X-класса, что указывает на ее экстремальную мощность. Такие вспышки способны выбросить огромное количество энергии и частиц в космос, что влияет на космическую погоду. Согласно данным NASA, вспышка вызвала корональный выброс массы (CME), который направлен в сторону Земли.



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Специалисты предупреждают, что в ближайшие несколько дней возможны сильные геомагнитные бури. Эти явления также могут повлиять на работу спутников, навигационных систем и радиосвязи, а также могут вызвать сбои в работе электросетей. Людям, чувствительным к изменениям магнитного поля, рекомендуется быть особенно внимательными к своему здоровью.



Магнитные бури, вызванные такими вспышками, могут вызывать головные боли, усталость и другие неприятные симптомы у людей, чувствительных к изменениям геомагнитного поля.



NASA продолжает мониторинг ситуации и будет предоставлять обновления по мере развития событий.

