



В Европарламенте отказались осудить покушение на Трампа

Европарламент отклонил предложение осудить покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.



По данным AFP, такое предложение представила группа премьера Венгрии Виктора Орбана "Патриоты за Европу".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, Европарламент отказался выступать с официальным заявлением по поводу покушения на Трампа и принимать резолюцию по этому поводу.



Напомним, что фракция Орбана в настоящий момент является третьей по величине в Европарламенте.