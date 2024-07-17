В Европарламенте отказались осудить покушение на Трампа
Европарламент отклонил предложение осудить покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
По данным AFP, такое предложение представила группа премьера Венгрии Виктора Орбана "Патриоты за Европу".
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В частности, Европарламент отказался выступать с официальным заявлением по поводу покушения на Трампа и принимать резолюцию по этому поводу.
Напомним, что фракция Орбана в настоящий момент является третьей по величине в Европарламенте.