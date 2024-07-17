Новости » Политика
Столтенберг назначил спецпредставителя НАТО по Украине
17.07.2024 15:04 Алина Груднева

Столтенберг назначил спецпредставителя НАТО по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил Патрика Тернера спецпредставителем в Украине.

Он приступит к своим обязанностям в сентябре. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Тернер возглавит представительство НАТО в Украинею. Он будет действовать как координатор взаимодействия НАТО с украинской властью в Киеве.

До этого он работал помощником генерального секретаря НАТО по вопросам операций и оборонной политики и планирования.

"Для меня большая честь быть назначенным на должность старшего представителя НАТО в Украине. С нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с украинской властью, а также с членами и партнерами Альянса для оказания поддержки Украине со стороны НАТО", – сказал Тернер.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы