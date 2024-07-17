



Столтенберг назначил спецпредставителя НАТО по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил Патрика Тернера спецпредставителем в Украине.



Он приступит к своим обязанностям в сентябре.



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Тернер возглавит представительство НАТО в Украинею. Он будет действовать как координатор взаимодействия НАТО с украинской властью в Киеве.



До этого он работал помощником генерального секретаря НАТО по вопросам операций и оборонной политики и планирования.



"Для меня большая честь быть назначенным на должность старшего представителя НАТО в Украине. С нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с украинской властью, а также с членами и партнерами Альянса для оказания поддержки Украине со стороны НАТО", – сказал Тернер.