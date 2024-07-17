



"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Омане

"Исламское государство", группировка, в которой доминируют мусульмане-сунниты, взяла на себя ответственность за нападение на шиитскую мусульманскую мечеть в Омане, в результате которого погибли по меньшей мере девять человек, в том числе трое нападавших, что является редким случаем для этой страны Персидского залива.



По словам официальных лиц Пакистана, Индии и Омана, среди погибших в результате нападения с применением огнестрельного оружия оказались четверо пакистанцев, индиец и полицейский. Полиция Омана сообщила, что были ранены 28 человек разных национальностей, в том числе сотрудники службы безопасности.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам властей, нападение началось в понедельник вечером в мечети Али бин Аби Талиба в районе Вади аль-Кабир столицы Омана Маската, в 500 метрах от международной школы и прилегающего скейт-парка.



Такое насилие является исключительным в богатых странах Персидского залива, где доминируют мусульмане-сунниты, что вызывает опасения, что "Исламское государство", которое действовало в тени с тех пор, как оно было в значительной степени разгромлено коалицией во главе с США в 2017 году, может попытаться вернуться.



Вечером во вторник, 16 июля в заявлении "Исламского государства" было сказано, что трое "террористов-смертников" обстреляли верующих в мечети в понедельник вечером и до утра вели перестрелку с силами безопасности Омана.



Группа также опубликовала, по ее словам, видео нападения на своем сайте Telegram.

