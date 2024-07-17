



Бежавшей российской журналистке аннулировали внутренний паспорт

Журналистка Barents Observer Олеся Кривцова, сбежавшая от преследования в Архангельске в прошлом году, является одной из нескольких россиян, находящихся в изгнании, недавно обнаруживших, что репрессивные власти аннулировали их основной документ, удостоверяющий личность.



Без внутреннего паспорта вы человек без документов. Он служит не только удостоверением личности, как и любые другие европейские загранпаспорта.

Внутренний паспорт является обязательным документом, удостоверяющим личность всех граждан России, достигших 14 лет. Это то, что вам нужно, чтобы открыть или закрыть банковский счет, получить медицинскую помощь или получить какие-либо государственные услуги.



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"Я не волнуюсь, ведь раньше у меня и так не было никаких прав", — говорит Олеся Кривцова.



"Единственное, что вызывает беспокойство, это то, как безумное российское правительство придумывает все более извращенные способы давления на тех, кто покинул страну".



Прошлой весной Кривцова сбежала из-под домашнего ареста в России через Беларусь и Литву в Киркенес на севере Норвегии, где сегодня работает журналистом Barents Observer.



21-летней девушке предъявлены обвинения в "дискредитации российских вооруженных сил" и "оправдании терроризма" после публикации своей антивоенной позиции в социальных сетях и расклейки листовок в Архангельске после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.



О том, что ее внутренний паспорт признан недействительным, Олеся впервые узнала после того, как пошла в генеральное консульство России в Киркенесе, чтобы подать заявление на продление загранпаспорта, необходимого для поездок за границу.



Российский консул отказала в продлении загранпаспорта на том основании, что в России против нее ведется уголовное дело. Вскоре после этого Олеся обнаружила, что больше не может войти в Госуслуги, портал государственных услуг, которым управляет российское государство.



Единственный способ повторно оформить внутренний паспорт — вернуться в Россию, рассказывает она.



— Это, конечно, исключено.



Через несколько дней после бегства из России сотрудники полиции совместно с МВД объявили Олесю Кривцову в российский розыск и заочно арестовали ее.

Кривцова не единственная, кто за последние несколько дней обнаружил, что их внутренние паспорта аннулированы.



Омское общественное объединение сообщило в Telegram, что получило шесть сообщений от людей, столкнувшихся с такой же проблемой. Никто из них не знает, по какой причине их лишили внутреннего паспорта, сообщило издание Barents Observer.



Журналист Даниил Чебыкин считает, что российские власти сейчас "опробуют" новую схему давления на людей, покинувших Россию и выступающих против путинского режима. Он упомянул законопроект, который в случае принятия позволит сотрудникам ФСБ и МИД конфисковывать у россиян внутренние и загранпаспорта, если с документами что-то "не так".



"Я уверен, что оно, конечно, будет принято. Это не какая-то эфемерная угроза, это то, что будет использовано для репрессий. Теперь мы хотим выпустить руководство о том, как проверить свой паспорт, потому что проблема может быть гораздо глубже, чем мы думаем — многие люди за границей могут не знать, что их паспорта недействительны", — написал Чебыкин.

