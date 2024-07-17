



Южная Корея начала массовое производство лазеров для перехвата беспилотников

Правительство Южной Кореи официально объявило, что экспериментальное лазерное оружие для перехвата беспилотников и самолетов перешло в стадию массового производства, перехват будет стоить менее полутора долларов.



Правительство Южной Кореи разрешило публикацию о том, что органы безопасности страны разработали в сотрудничестве с частными компаниями лазерное оружие для перехвата беспилотников, стоимость которого составляет всего полтора доллара.



Согласно корейскому заявлению, оружие уже некоторое время находится на стадии тестирования и в рамках испытаний продемонстрировало способность перехватывать и сбивать БПЛА, а также малые и средние беспилотники.



Оружие, известное под первоначальным названием Блок-1, способно, по мнению органов безопасности Кореи, обеспечить решение проблемы проникновения дронов-камикадзе при минимальных затратах.