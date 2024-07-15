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В Китае зависимых от видеоигр будут отправлять на перевоспитание
15.07.2024 18:04 Алина Груднева

В Китае зависимых от видеоигр будут отправлять на перевоспитание

В Китае решили решительно бороться с зависимостью от видеоигр.

В частности, зависимых от игры  жанре action-adventure "Genshin Impact" будут отправлять в специальные лагеря для интернет-пользователей.

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Детей будут отправлять в эти места для "перевоспитания". Также в лагерях будут заниматься социализацией и отучат подростков от зависимости от интернета.

Genshin Impact - игра, ставшая крайне популярной в последнее время. Она разработана китайской компанией miHoYo. Ее особенностью является открытый мир и элементы RPG, что невероятно затягивает подростков.

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