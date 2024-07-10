



Россия планирует запустить в космос более 100 спутников в этом году

Россия планирует запустить в космос более 100 спутников в этом году, чтобы укрепить свои позиции в космической отрасли как одной из ведущих стран мира в этой области.



В настоящее время в России насчитывается более 240 спутников, более половины из которых используются в социально-экономических целях, и еще около 100 планируется вывести на орбиту в этом году, согласно данным Государственной корпорации по космической деятельности (Роскосмос) и Министерства промышленности и торговли.



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В феврале президент Владимир Путин заявил, что выделенный бюджет в размере 116 миллиардов рублей (1,5 миллиарда долларов) будет использован для производства спутников, обеспечивающих высокоскоростное интернет-подключение по всей стране.

