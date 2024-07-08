



В России оштрафовали Telegram

В понедельник, 8 июля, Таганский суд Москвы оштрафовал популярный мессенджер Telegram на три млн рублей.



По данным ТАСС со ссылкой на решение суда, такое решение было принято из-за отказа удалить информацию об антиправительственных акциях протеста.



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"Суд постановил признать виновным Telegram Messenger Inc по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством) и назначить ему наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей", - сказала судья Светлана Спицына.



Что примечательно, представители Telegram в суд не явились. Решение принималось без них.