



Apple: владельцы iPhone по всему миру стали жертвами хакеров

Владельцы iPhone в 98 странах мира стали жертвами хакеров.



Об этом говорится в официальном заявлении компании Apple.



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"Apple обнаружила, что вы стали жертвой шпионской атаки, которая пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID", - сказано в заявлении.



Уточняется, что эта атака была нацелена, вероятнее всего, не определенных пользователей из-за того, кто они и чем занимаются.