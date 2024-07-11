Apple: владельцы iPhone по всему миру стали жертвами хакеров
Владельцы iPhone в 98 странах мира стали жертвами хакеров.
Об этом говорится в официальном заявлении компании Apple.
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"Apple обнаружила, что вы стали жертвой шпионской атаки, которая пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID", - сказано в заявлении.
Уточняется, что эта атака была нацелена, вероятнее всего, не определенных пользователей из-за того, кто они и чем занимаются.