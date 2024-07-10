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Европа успешно запустила ракету Ariane 6
10.07.2024 08:14 MIGnews.com

Европа успешно запустила ракету Ariane 6

Европейское космическое агентство (ЕКА) впервые отправило свою ракету Ariane 6 в космос, спустя четыре года после первоначального запланированного запуска.

Мощная ракета поднялась с европейского космодрома в Куру (Французская Гвиана). Успешный запуск открывает Европе путь к запуску спутников в космос без необходимости полагаться на другие организации или компании, такие как SpaceX.

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Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что успешный запуск ознаменовал "исторический день" для Европы.

"Ariane 6 продемонстрировала успешный взлет, вывод на орбиту и развертывание спутников", - написало ЕКА на сайте X. 

"Теперь мы вступили в новую эру космических полетов для Европы, которая обеспечит нам выход в космос и позволит реализовать наши амбиции на мировой арене", - говорится в сообщении.

Ariane 6 приходит на смену своей предшественнице Ariane 5, которая впервые взлетела в середине 90-х годов.

Последний полет Ariane 5 состоялся в прошлом году, после чего ЕКА пришлось прибегнуть к услугам конкурентов, чтобы вывести свои спутники в космос.

Запуск был отложен на час после четырех лет ожидания из-за обнаруженной утром неисправности.

Успех запуска был далеко не гарантирован: около половины всех стартовых полетов заканчиваются неудачей, в том числе и полет Ariane 5 в 1996 году.
 

 

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