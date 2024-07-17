



Новый Европарламент в Страсбуре подтвердил поддержку Украины

Резолюцию "Необходимость продолжения поддержки ЕС для Украины" поддержали 495 евродепутатов.



Новый состав Европарламента на первом пленарном заседании в Страсбуре подавляющим большинством голосов принял резолюцию о продолжении поддержки Украины. Об этом сообщается на сайте Европарламента.



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Документ 495 депутатов, против - 137, еще 47 - воздержались. Всего проголосовало 679 депутатов.



"Европарламент подтверждает свою позицию по дальнейшей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее признанных границах и непреклонной приверженности ЕС предоставлению политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки так долго, как это будет необходимо для обеспечения победы Украины", – говорится в резолюции.

