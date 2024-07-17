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В Британии перечислили четыре "смертоносные" угрозы
17.07.2024 18:46 Алина Груднева

В Британии перечислили четыре "смертоносные" угрозы

"Смертельную угрозу" для Великобритании представляют Россия, Китай, КНДР и Иран.

Такое заявление в комментарии Bloomberg сделал глава стратегического обзора оборонного потенциала Соединенного Королевства Джордж Робертсон.

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"Мы сталкиваемся со смертоносным квартетом стран, которые все больше работают вместе", – сказал он.

По данным издания, слова Робертсона имеют большое значение, поскольку его обзор задаст курс для оборонной политики нового правительства. 

Публикация отчета его ведомства ожидается в начале 2025 года. Робертсон представит план, согласно которому Британия выделит 2,5% от ВВП на оборону.

"Его риторика в адрес Пекина является более жесткой, чем та, которую использовала предыдущая консервативная администрация Риши Сунака, которая описывала Китай как "вызов эпохи". В мае британские официальные лица обвинили Китай в причастности к кибератаке на министерство обороны, однако Пекин это обвинение отверг", - сообщает издание.

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