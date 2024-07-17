



Трампа поддержали бывшие соперники Хейли и ДеСантис

Бывшие соперники Дональда Трампа на выдвижении в президенты от Республиканской партии Никки Хейли и Рон ДеСантис полностью поддержали его кандидатуру на съезде партии, демонстрируя единство через несколько дней после того, как он пережил покушение.



Хейли, которая во время своей предвыборной кампании назвала Трампа непригодным для занимаемой должности, призвала своих сторонников проголосовать за него, а не за кандидата от Демократической партии и действующего президента Джо Байдена "ради нашей нации".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Вам не обязательно соглашаться с Трампом в 100% случаев, чтобы голосовать за него", — сказала Хейли, бывший посол ООН и губернатор Южной Каролины, после выхода на сцену под аплодисменты и возгласы.



ДеСантис, консервативный губернатор Флориды, чья предвыборная кампания провалилась в начале года, получил теплый прием со стороны толпы, когда он назвал 81-летнего Байдена "слишком старым для этой должности".

