Спецназ не смог перелезть через забор чтобы спасти Трампа

В сети появилось новое видео покушения на Дональда Трампа 13 июля в Пенсильвании.



Секретная служба и полиция штата после покушения на Трампа в безумной суматохе пытались протащить отряд быстрого реагирования через забор, чтобы добраться до бывшего президента.



Речь идет о коллапсе безопасности колоссальных масштабов.

NEW UNSEEN FOOTAGE.🚨



Secret Service and state police were in a mad scramble after the Trump assassination attempt to get the reactionary squad through a fence to get to the former president.



This was a security breakdown of monumental proportions. pic.twitter.com/c2qCqE6fmJ