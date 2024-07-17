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В Москве погиб чиновник из КНДР
17.07.2024 11:00 Алина Груднева

В Москве погиб чиновник из КНДР

В Москве погиб северо-корейский чиновник Ким Кум Чоль.

По данным Shot, он утонул во время купания на пляже.

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Член делегации Северной Кореи находился в РФ с рабочим визитом. Чиновник жил в посольстве. По предварительным данным, Чоль пошел искупаться на пляже из-за жары и утонул.

Его безрезультатно искали несколько часов. На следующий день его тело всплыло. Проводится расследование.

"Северокорейская элитная военная тренировочная делегация отправилась с визитом в Россию, сообщили государственные СМИ Северной Кореи во вторник, что стало первым военным обменом между двумя странами после того, как их лидеры подписали соглашение о более тесном военном сотрудничестве", - сообщает Reuters .

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