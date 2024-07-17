



В Москве погиб чиновник из КНДР

В Москве погиб северо-корейский чиновник Ким Кум Чоль.



По данным Shot, он утонул во время купания на пляже.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Член делегации Северной Кореи находился в РФ с рабочим визитом. Чиновник жил в посольстве. По предварительным данным, Чоль пошел искупаться на пляже из-за жары и утонул.



Его безрезультатно искали несколько часов. На следующий день его тело всплыло. Проводится расследование.



"Северокорейская элитная военная тренировочная делегация отправилась с визитом в Россию, сообщили государственные СМИ Северной Кореи во вторник, что стало первым военным обменом между двумя странами после того, как их лидеры подписали соглашение о более тесном военном сотрудничестве", - сообщает Reuters .