



Трамп говорил Путину: "не лезь в Украину"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь заговорил о хороших отношениях с Владимиром Путиным.



Соответствующее заявление он сделал в интервью Bloomberg.



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"Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения. Он бы никогда бы не полез в Украину. Я говорил: "Никогда, никогда не лезь в Украину", - сказал Трамп.



Он в очередной раз возложил ответственность за полномасштабное вторжение РФ в Украину на президента США Джо Байдена, которого считает виновным в провале в сфере безопасности во всем мире. Трамп заявил, что действия демократа могут привести к Третьей мировой. Также он раскритиковал введение Америкой санкций.



"То, что мы делаем с санкциями, - мы отталкиваем всех от себя", - считает Трамп.