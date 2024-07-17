Новости » Политика
В Британии возле здания парламента хотят установить мемориал жертам Холокоста
17.07.2024 14:33 Алина Груднева

В Британии возле здания парламента хотят установить мемориал жертам Холокоста

Новое правительство Великобритании обязалось построить мемориал в память о жертвах Холокоста и учебный центр рядом со зданием парламента в Лондоне.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Правительство нового премьер-министра Кира Стармера планирует внести законопроект о Мемориале Холокоста. Таким образом он должен отменить закон, принятый еще в 1900 году, запрещающий использовать это место для чего-либо иного, кроме как в качестве общественного сада.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы Холокост никогда не был забыт, и бороться с антисемитизмом и всеми формами ненависти и предрассудков в нашем обществе", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы