



Заплыв в Сене политика – первый за более чем 100 лет

После нескольких месяцев ожидания мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, выполнив обещание, которое она дала в январе, за девять дней до церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года.



Заплыв прошел вдоль участка реки, который проходит мимо впечатляющей мэрии и собора Нотр-Дам. К ней присоединились Тони Эстанге, глава Парижских игр 2024 года, и Марк Гийом, префект парижского региона.



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С 2015 года организаторы вложили значительные средства (1,5 миллиарда долларов) в подготовку Сены к Олимпийским играм и в обеспечение более чистой реки для парижан в годы после Игр. План включал строительство гигантского подземного водохранилища, реконструкцию канализационной инфраструктуры и модернизацию очистных сооружений.



Несмотря на постоянное обещание политиков, купание в Сене запрещено уже более века. Жак Ширак, бывший президент Франции, дал аналогичное обещание в 1988 году, когда был мэром Парижа, но оно так и не было реализовано. Идальго пошла по стопам министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера, которая в субботу икупалась в Сене в гидрокостюме.



Первоначально запланированный на июнь заплыв Идальго был отложен из-за досрочных парламентских выборов во Франции. В первый день хэштег "jechiedanslaSeine" ("Я какаю в Сену") стал популярным в социальных сетях, поскольку некоторые угрожали протестовать против Олимпийских игр, испражняясь в реку.



Обеспокоенность по поводу уровня стока и загрязнения Сены сохраняется, что побуждает группу мониторинга Eau de Paris проводить ежедневные проверки качества воды. Результаты, полученные в начале июня, показали небезопасные уровни бактерий кишечной палочки, за которыми последовали недавние улучшения.



Во время Игр в Сене пройдут несколько соревнований по плаванию на открытой воде, в том числе марафонское плавание на Олимпийских играх и плавательные этапы олимпийского и паралимпийского триатлона.