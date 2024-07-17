



10 лет трагедии рейса MH17: мир помнит жертв

Десять лет назад, 17 июля 2014 года, в Донецкой области был сбит пассажирский самолет рейса MH17 российской ракетой. Это стало одной из крупнейших авиационных трагедий в истории Украины и мира, унеся 298 невинных жизней.



Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией, которую тогда контролировали пророссийские боевики. Расследование международной следственной группы установило, что самолет был поражен ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего российским военным.



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На борту находились граждане 10 стран, большинство из них - граждане Нидерландов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что агрессия, которая унесла жизни 298 человек, никогда не будет забыта или прощена.



Трагедия рейса MH17 всколыхнула весь мир, вызвав волну возмущения и призывы к справедливости. Украина и международное сообщество продолжают настаивать на справедливом расследовании и привлечении виновных к ответственности.



Катастрофа над Донецком положила начало многолетнему международному расследованию, а также спекуляциям со стороны российских властей, которые отрицали свою причастность. Трех виновных - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко - суд в Гааге заочно приговорил к пожизненному заключению. Отдельно следователи отметили, что, по их оценке, ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, на Донбасс доставили по приказу Владимира Путина.



Трагедия MH17 стала символом боли и несправедливости, напоминая о необходимости международной солидарности и решимости в борьбе за справедливость. Ежегодно в этот день проводятся мемориальные мероприятия в память о погибших, а их семьи получают поддержку от правительств и общественных организаций.



