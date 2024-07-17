



Мишель указал Орабну "прямой путь к миру" – вывод войск РФ из Украины

Никаких дискуссий об Украине не может происходить без Украины. А прямой путь к миру – это вывод войск РФ из Украины, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Это стало ответом на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он предлагал возобновить дипломатические отношения с Россией и провести переговоры с Китаем о "мирной конференции", сообщает Reuters.



Шарль Мишель "принял во внимание мнения и предложения Орбана" и напомнил, что редседательство Венгрии в Совете Европейского Союза не дает стране полномочий представлять организацию на международной арене, и это не было санкционировано Евросоветом. Он отметил, что ЕС работает по консенсусу, и позиция по Украине была подтверждена на последнем саммите лидеров в июне.



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Кроме того, Мишель отверг утверждения Орбана о якобы "провоенной политике" ЕС, заявив, что Россия является агрессором, а Украина – жертвой, имеющей и реализующей право на самооборону. Он повторил, что вывод российских войск является прямым путем к миру.



Ни одна дискуссия об Украине не может проходить без Украины, подчеркнул Мишель, и сообщил, что направил письмо всем государствам-членам ЕС и сообщит о переписке Украине.



Он добавил, что ЕС стремится к созданию международной поддержки всеобъемлющего и справедливого мира на основе Устава ООН и международного права в соответствии с ключевыми принципами и целями украинской Формулы мира.



"Евросоюз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом плане, включая Китай", – резюмировал глава Евросовета Шарль Мишель.