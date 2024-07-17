



В США экс-сотрудница Белого дома обвинена в работе на Южную Корею

Бывшая сотрудница ЦРУ и совета нацбезопасности Белого дома обвинена в работе "тайным агентом" на Южную Корею.



По данным Reuters, обвиняемая Сью Ми Терри сливала непубличную информацию сотрудникам южнокорейской разведки и способствовала доступу Сеул к американской базе данных.



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Взамен ей подарили сумки Bottega Veneta и Louis Vuitton, пальто Dolce & Gabbana. Также Южная Корея оплачивала ей ужины в мишленовских ресторанах и предоставила более 37 тысяч долларов в виде финансирования программы государственной политики в корейских делах.



Женщина неоднократно публиковала авторские статьи по просьбе Сеула, а также получила 500 долларов за написание материала, в котором восхваляла результаты саммита между Джо Байденом и Юн Сок Йолом.



"Эти обвинения являются безосновательными и искажают работу ученого и журналиста, известного своей независимостью и службой в США", - сказал ее адвокат.