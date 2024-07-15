



Все в ваших руках: Основную причину риска рака можно устранить



Исследование Американского общества по борьбе с раком, опубликованное на этой неделе, оценивает, что около 40% новых случаев рака и около 44% смертей от рака среди людей в возрасте 30 лет и старше можно было бы избежать, если бы эти люди изменили свой образ жизни и сделали его более здоровым.



Эксперты в этой области утверждают, что исследование предоставляет новые доказательства для политиков в сфере общественного здравоохранения, чтобы побуждать людей к здоровому образу жизни, снижая риск рака, и множество доказательств того, что людям нужно предпринять действия для предотвращения этого заболевания.



Исследование изучило случаи рака и смертей, которых можно было бы избежать с помощью изменения поведения и питания или вакцинации против ВПЧ и гепатита B, которые снижают риск инфекций, вызывающих рак.



Образ жизни, увеличивающий риск рака, включает курение, пассивное курение, потребление алкоголя и избыточный вес. Также повышенное потребление красного мяса или обработанного мяса, а также диеты с низким содержанием фруктов и овощей, пищевых волокон или кальция увеличивают вероятность заболеть раком. Исследование также отметило риск рака, вызванного инфекциями, такими как гепатит B, вирус Эпштейна-Барр, ВИЧ, вирус папилломы человека и саркома Капоши.



С публикацией результатов исследования, эксперты, не участвовавшие в его проведении, заявили, что это важное напоминание для агентств общественного здравоохранения и лиц, принимающих решения, о необходимости принятия политики поощрения здорового поведения.



Исследование оценило, что в 2019 году 40% из почти 1,8 миллиона случаев рака у взрослых в возрасте 30 лет и старше были связаны с "изменяемыми факторами риска". Исследование охватывало 30 типов рака, но не включало рак кожи, не являющийся меланомой.



Основные факторы риска рака, которые, по данным исследования, можно предотвратить:

Курение сигарет было самым высоким фактором риска рака и составляло 19,3% случаев.

Избыточный вес был фактором риска в 7,6% случаев.

Ультрафиолетовое излучение вызвало 4,6% случаев.



Рак легких имел наибольшее число случаев, связанных с изменяемыми факторами риска, оцененными исследователями. Исследование показало, что 104 410 случаев рака легких среди мужчин и 97 250 случаев среди женщин можно было бы предотвратить. Следующий по распространенности рак, который можно предотвратить, включал 50 570 случаев меланомы кожи и 44 310 случаев рака кишечника.



"Несмотря на значительное снижение распространенности курения за последние десятилетия, число смертей от рака легких, связанных с курением сигарет, вызывает серьезные опасения", - сказал профессор Фарахад Ислами, старший научный директор Американского общества по борьбе с раком и главный исследователь в текущем исследовании.



Представители Американского общества по борьбе с раком также подчеркнули важность вакцинации против гепатита B и вируса папилломы человека (ВПЧ). Гепатит B вызывает рак печени, а ВПЧ может привести к множественным видам рака, включая рак шейки матки, рак прямой кишки и половых органов, а также рак рта и горла.