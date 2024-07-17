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Покушение на Трампа: слова премьера Грузии озадачили Госдеп
17.07.2024 08:50 Алина Груднева

Покушение на Трампа: слова премьера Грузии озадачили Госдеп

Государственный департамент США не совсем понял комментарий премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по поводу покушения на Дональда Трампа.

Такое заявление на брифинге сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

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Ранее Кобахидзе заявил, что в покушении на Трампа виновата "партия глобальной войны". Миллер так и не понял, о чем идет речь.

"Я даже не знаю, что это означает", – признался он.

По словам Миллера, расследование покушения Трампа продолжается. Детали будут раскрыты по итогам.

"Президент в своих комментариях в Овальном кабинете вчера вечером попросил американскую общественность не спекулировать и не делать безответственных заявлений до того, как мы будем знать факты. Я бы призвал к этому также иностранные государства", – добавил он.

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