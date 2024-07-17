



Покушение на Трампа: слова премьера Грузии озадачили Госдеп

Государственный департамент США не совсем понял комментарий премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по поводу покушения на Дональда Трампа.



Такое заявление на брифинге сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ранее Кобахидзе заявил, что в покушении на Трампа виновата "партия глобальной войны". Миллер так и не понял, о чем идет речь.



"Я даже не знаю, что это означает", – признался он.



По словам Миллера, расследование покушения Трампа продолжается. Детали будут раскрыты по итогам.



"Президент в своих комментариях в Овальном кабинете вчера вечером попросил американскую общественность не спекулировать и не делать безответственных заявлений до того, как мы будем знать факты. Я бы призвал к этому также иностранные государства", – добавил он.