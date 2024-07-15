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Депутат от партии Фицо цинично отозвался о разбомбленной больнице Охматдет
15.07.2024 14:57 MIGnews.com

Депутат от партии Фицо цинично отозвался о разбомбленной больнице Охматдет

Парламент Словакии не стал осуждать российский удар по Охматдету. Об этом сообщает Aktuality.cz .

Депутат SNS Павел Люптак на пленарном заседании Национального совета спросил, откуда информация о том, что РФ осуществила ракетный обстрел украинской детской больницы.”И вы там были?” — спросил он депутата PS Беату Юрик. Она предложила включить в программу постановление парламента, осуждающее нападение России на украинскую детскую больницу, но Нацсовет его не принял.

Внесение соответствующей резолюции в повестку дня с подачи оппозиции поддержал лишь 41 депутат.

Позже Люптак отметил, что на праздновании суверенитета в Старой Быстрице никого из оппозиции не было.
 

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