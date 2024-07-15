



Депутат от партии Фицо цинично отозвался о разбомбленной больнице Охматдет

Парламент Словакии не стал осуждать российский удар по Охматдету. Об этом сообщает Aktuality.cz .



Депутат SNS Павел Люптак на пленарном заседании Национального совета спросил, откуда информация о том, что РФ осуществила ракетный обстрел украинской детской больницы.”И вы там были?” — спросил он депутата PS Беату Юрик. Она предложила включить в программу постановление парламента, осуждающее нападение России на украинскую детскую больницу, но Нацсовет его не принял.



Внесение соответствующей резолюции в повестку дня с подачи оппозиции поддержал лишь 41 депутат.



Позже Люптак отметил, что на праздновании суверенитета в Старой Быстрице никого из оппозиции не было.

