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В отеле Grand Hyatt Erawan в Таиланде произошло убийство
18.07.2024 23:30 MIGnews.com

В отеле Grand Hyatt Erawan в Таиланде произошло убийство

Никогда не пейте чай с незнакомцами. Особенно в Таиланде. В Бангкоке в номере роскошного отеля обнаружили шесть трупов — убийца отравила гостей чаем и покончила с собой.

Шесть трупов — тела трех мужчин и трех женщин нашла горничная. 

Мотив ограбления сразу же исключили, ведь из номера ничего не исчезло. На столе в комнате, где нашли бездыханные тела, приехавшие на место полицейские обнаружили нетронутую еду и чайные приборы. Все шестеро погибших были деловыми партнерами.

Убийцей была Шерин Чонг — вьетнамка с американским паспортом. Чонг и еще пятеро погибших вместе инвестировали в крупный строительный проект во Вьетнаме. Однако проект провалился, на Шерин Чонг подали в суд пятеро других партнеров, и через две недели она должна была предстать перед судом во Вьетнаме.

Чонг пригласил пятерых предпринимателей на встречу по арбитражу долгов в Таиланде. Они поселились в отеле Grand Hyatt Erawan. Но переговоры, видимо, не получились. 

Под предлогом последнего разговора Чонг пригласила всех пятерых кредиторов на ужин. По предварительной версии, воду в чайниках она смешала с цианидом, который при попадании в тело человека останавливает сердце и парализует дыхание. Сама Чонг тоже выпила этот чай.
 

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