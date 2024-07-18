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Арестован подозреваемый угрожавший убийством лидеру политической партии
18.07.2024 20:00 MIGnews.com

Арестован подозреваемый угрожавший убийством лидеру политической партии

В Ирландии мужчина был арестован в связи с предполагаемыми угрозами смертью в адрес лидера "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд и комиссара Гарды Дрю Харриса.

Мужчина, которому около 20 лет, был арестован полицией Гарда утром 18 июля.

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Он содержится в отделении полиции в Дублине, сообщили в полиции.

В среду Макдональд заявила, что сообщила в полицию об угрозе смерти.

В сообщении на X она сказала: "Вчера вечером в Интернете появилась угроза убить меня. Этот человек сказал, что застрелит меня. Это представляет собой эскалацию целенаправленных онлайн-оскорблений в отношении меня за последний год. Это совершенно неприемлемо. Я сообщила об этом в полицию".
 

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