



Интернет-продажи в США достигли 7,2 миллиарда долларов в первый день Prime Day

Согласно отчету Adobe Analytics, опубликованному в среду, 18 июля покупатели потратили около 7,2 миллиарда долларов в онлайн-магазинах розничных продавцов в первый день Amazon Prime Day в США.



Крупные ритейлеры, включая Walmart и Target, запустили акции и торговые мероприятия в течение июля, чтобы привлечь клиентов, предлагая большие скидки, чтобы конкурировать с распродажами Amazon.



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Amazon удалось отобрать долю рынка у других ритейлеров в течение месяца, поскольку покупатели получают доступ к значительным скидкам во время Prime Day.



Adobe сообщила, что 16 июля общий объем онлайн-продаж вырос на 11,7 процента. В 2023 году покупатели потратили в Интернете 12,7 миллиарда долларов у розничных продавцов за два дня, когда проходило мероприятие Prime Day.



В этом году Amazon также предложила ранний доступ к сделкам еще до того, как двухдневное мероприятие начало стимулировать некоторый спрос.



По данным компании Numerator, средние расходы на заказ на Amazon составили 60,03 доллара в течение первых 32 часов мероприятия Prime Day по сравнению с 56,64 доллара в 2023 году.

