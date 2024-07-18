



В Италии уже 17 городов в "красной зоне" опасности из-за жары

Длительная волна тепла, которую переживает Италия, будет усиливаться: число крупных городов, находящихся в состоянии красной тревоги, вырастет с 13 в четверг до 17 в пятницу.



Когда в районе объявлен красный уровень тревоги, это означает, что жара настолько сильная, что представляет угрозу для активных здоровых людей, а не только для уязвимых групп, таких как больные, пожилые люди и маленькие дети.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Городами, в настоящее время находящимися в состоянии повышенной опасности, из 27 городов, находящихся под наблюдением министерства здравоохранения, являются Анкона, Болонья, Кампобассо, Флоренция, Фрозиноне, Латина, Палермо, Перуджа, Пескара, Риети, Рим, Триест и Витербо.



В пятницу к ним присоединятся Больцано, Бари, Брешия и Верона.



В выходные дни в районах юга Италии температура, по прогнозам, поднимется до 40°C.



Жара — не единственная проблема: высокий уровень влажности делает пребывание в доме особенно некомфортным.



Ученые говорят, что климатический кризис, вызванный выбросами парниковых газов, делает экстремальные погодные явления, такие как волны тепла, засухи, сильные штормы и наводнения, более частыми и интенсивными.



Хотя существует множество источников парниковых газов, вызывающих глобальное потепление, основной движущей силой является сжигание ископаемого топлива, такого как нефть, газ и уголь, продажа которых приносит огромные прибыли мировым энергетическим гигантам.

