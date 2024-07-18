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В РФ арестовали бывшего заместителя Жириновского
18.07.2024 20:55 Алина Груднева

В РФ арестовали бывшего заместителя Жириновского

В Москве арестовали бывшего заместителя покойного председателя ЛДПР Владимира Жириновского - Сергея Абельцева.

По данным российских СМИ, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

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Замоскворецкий районный суд Москвы отправил депутата в СИЗО на два месяца. Расследование продолжается.

Что примечательно, его помощник почти 20 лет назад тоже был осужден из-за вымогательств.

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