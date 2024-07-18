В РФ арестовали бывшего заместителя Жириновского
В Москве арестовали бывшего заместителя покойного председателя ЛДПР Владимира Жириновского - Сергея Абельцева.
По данным российских СМИ, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
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Замоскворецкий районный суд Москвы отправил депутата в СИЗО на два месяца. Расследование продолжается.
Что примечательно, его помощник почти 20 лет назад тоже был осужден из-за вымогательств.