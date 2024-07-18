



Брат Шольца получил €180 тысяч бонусов, несмотря на удивительные обстоятельства

Брат канцлера Германии Олафа Шольца, 64-летний Йенс Шольц,возглавляет Университетский медицинский центр Шлезвиг-Гольштейна. Его гениальное руководство загнало учреждение в минус на €100 млн. Но это не помешало Йенсу Шольцу получить ежегодный бонус в размере €180 тыс в дополнение к своей зарплате - €480 тыс евро в год.



Председатель финансового комитета парламента земли Шлезвиг-Гольштейн Ларс Хармс призывает местное правительство земли раскрыть положение о премировании. Об этом сообщает BILD.



“Я призываю правительство проинформировать депутатов о критериях вознаграждения. В конце концов, как представители народа, депутаты должны знать, на что тратятся деньги налогоплательщиков”, — сказал Хармс газете Kieler Nachrichten.



Такая зарплата делает брата Шольца самым высокооплачиваемым государственным служащим в Шлезвиг-Гольштейне.





