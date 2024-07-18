Зеленский: Европе необходимо единство
Для Украины важно сохранение в Европе единства, которое приведет к сильным решениям.
Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
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"Именно над такими решениями для нашей общей безопасности - всех европейцев сегодня работаем на четвертом саммите Европейского политического сообщества в Великобритании", - сообщил он.
По словам Зеленского, обсуждается вопрос предоставления ПВО для Украины, а также дальнобойного оружия.
"Защита энергетики и наших людей – это вклад в общую силу", - подытожил Зеленский.