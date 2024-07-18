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Зеленский: Европе необходимо единство
18.07.2024 15:47 Алина Груднева

Зеленский: Европе необходимо единство

 Для Украины важно сохранение в Европе единства, которое приведет к сильным решениям.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Именно над такими решениями для нашей общей безопасности - всех европейцев сегодня работаем на четвертом саммите Европейского политического сообщества в Великобритании", - сообщил он.

По словам Зеленского, обсуждается вопрос предоставления ПВО для Украины, а также дальнобойного оружия.

"Защита энергетики и наших людей – это вклад в общую силу", - подытожил Зеленский.

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