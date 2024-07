Дети в Уганде играют в "покушение на Трампа"

Дети в Уганде воспроизвели покушение на Трампа. Видео появилось в TikTok мальчика из Уганды по имени Блуд Уг, однако сейчас его там уже нет. Но оно стало настолько вирусным, что мгновенно разлетелось по различным соцсетях.



Юные актеры детально проработали все детали происшествия. "Трамп" выступал на трибуне, были слышны звуки "выстрелов", после чего охрана, вооруженная деревянными винтовками, эвакуировала "Трампа", а он поднял кулак в верх и крикнул "Боритесь!"



Как пишет Daily Mail, львиная часть комментариев была оставлена изумленными американцами, которые не надеялись, что покушение на Трампа всколыхнет даже детей в Уганде.





Like I said. This is what legends are born of. Children in Uganda recreate the assassination attempt on President Trump. pic.twitter.com/jNSsWpClL2