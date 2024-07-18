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Под британские санкции попали танкеры, перевозящие российскую нефть
18.07.2024 18:25 Алина Груднева

Под британские санкции попали танкеры, перевозящие российскую нефть

Великобритания ввела санкции в отношении 11 танкеров, которые перевозили нефть или нефтепродукты из России.

Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.

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Под санкции попали танкеры, участвующие в дестабилизирующей деятельности, в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.

Подсанкционные корабли ходят под флагами Панамы, Габона и Островов Кука. Теперь им запрещен доступ к британским портам. Регистрация в Судебном реестре страны будет запрещена.

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