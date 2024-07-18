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Эрдоган восхитился "смелой позицией" Трампа
18.07.2024 18:44 Алина Груднева

Эрдоган восхитился "смелой позицией" Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Дональду Трампу, чтобы выразить ему сочувствие по поводу покушения.

Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

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По словам Эрдогана, покушение на Трампа представляет собой нападение на демократию. В ходе разговора турецкий лидер восхитился "смелой позицией" кандидата в президенты США.

"Трамп продемонстрировал сильное лидерство своими успокаивающими посланиями о единстве, чтобы уменьшить поляризацию и напряженность после попытки убийства", — отметил он.

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