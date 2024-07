Пропалестинские демонстранты пытались взять штурмом штаб-квартиру Citibank

Антиизраильские демонстранты провели акцию протеста в поддержку палестинцев возле штаб-квартиры Citibank в Нью-Йорке.



Несколько протестующих пытались штурмовать здание. Их арестовали.



По словам демонстрантов, они провели демонстрацию в знак солидарности с палестинцами.



"Я оправдываю ХАМАС", "Citi зарабатывает, пока мир горит", "Израиль бомбит, Citibank платит", - гласили надписи на плакатах.

