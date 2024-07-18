



Снайперы секретной службы засекли стрелявшего в Трампа за 20 минут до покушения



Сотрудники правоохранительных органов, расследующие покушение на Дональда Трампа, сообщили в среду законодателям, что между тем, как снайперы Секретной службы США впервые заметили стрелка на крыше здания, и тем, как в бывшего президента были произведены выстрелы, прошло 20 минут.



По словам официальных лиц, снайперы заметили подозреваемого, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, на крыше здания за пределами зоны безопасности на митинге в субботу в Батлере, штат Пенсильвания, в 17:52 по восточному времени. Стрельба произошла в 18:12 по восточному времени, через 20 минут, сообщили источники канала NBC.



По словам источников, хронология событий, представленная на брифинге, была следующей:



17:10 Крукс был впервые идентифицирован как “лицо, представляющее интерес”

17:30 Крукс был замечен с дальномером

17:52 Крукс был замечен сотрудниками Секретной службы на крыше.

18:02 Трамп выходит на сцену

18:12 Крукс делает первые выстрелы



По словам представителей правоохранительных органов, с момента первого выстрела Крукса до убийства стрелка прошло всего 26 секунд. Через 11 секунд после первого выстрела контрснайперы Секретной службы нашли свою цель - и через 15 секунд после этого Крукс был застрелен.