



Стармер хочет вернуть Великобританию в ЕС, но также занят Украиной и Молдовой

Премьер-министр Кир Стармер воспользуется своей ролью организатора Европейского форума в четверг, чтобы заявить о своем желании перезагрузить отношения Великобритании с Европейским союзом после Brexit и подтвердить поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters.



Стармер принимает Европейское политическое сообщество (ЕПС) из более чем 40 стран во дворце Бленхейм, где родился Уинстон Черчилль.



Однодневная встреча группы, созданной после вторжения России в Украину в 2022 году, дает новому лидеру Великобритании еще одну возможность добиться более тесного сотрудничества в сфере обороны, особенно перед возможным избранием Дональда Трампа, который считает, что Европа должна делать больше для защиты своей собственной безопасности.



“Мы не можем позволить вызовам недавнего прошлого определять наши отношения в будущем. Вот почему европейская безопасность будет в центре внимания иностранных и оборонных приоритетов этого правительства, и вот почему я сосредоточен на том, чтобы воспользоваться этим моментом, чтобы возобновить наши отношения с Европой”, — заявил Стармер.



Решение его предшественника Риши Сунака о проведении досрочных выборов означает, что Стармер может использовать НАТО и ЕПС для продвижения ранних переговоров.



В Вашингтоне министр обороны Джон Хили заявил, что лейбористская группа “встречалась и беседовала с представителями каждой из 32 стран-членов (НАТО), в том числе с Украиной... и четырьмя странами Индо-Тихоокеанского региона, которые также присутствуют здесь”.



Ожидается, что во дворце Бленхейм лидеры, включая президента Украины Владимира Зеленского, не только вновь выразят поддержку Киеву, но и обсудят вопросы энергетической безопасности, защиты демократии и миграции.



Лондон хотел бы, чтобы ЕПС призвал к действиям против российского теневого флота танкеров, которые обходят санкции, закрыв лазейки, в то время как Молдова, граничащая с Украиной, и Франция будут работать над сотрудничеством в борьбе с иностранным вмешательством.



