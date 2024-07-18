



“Аэродромы, с которых РФ атакует Украину, должны быть уничтожены”

Президент Владимир Зеленский заявил, что войну можно направить к ее справедливому завершению “силой оружия и дипломатии”. Союзники не должны бояться этих возможностей, а чем эффективнее будет украинская противовоздушная оборона, тем беспомощнее будет Путин.



"Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, наших людей, наших детей и места запуска российских ракет - все это должно быть уничтожено. Это не только ликвидирует некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать эту войну", - считает Зеленский.

