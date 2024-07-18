



Фон дер Ляйен дала обещание Тайваню

Переизбранная на новый срок глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Тайваню поддержку на фоне угроз со стороны Китая.



По ее словам, это будет частью ее пятилетнего плана.



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Фон дер Ляйен подчеркнула, что Индо-Тихоокеанский регион играет ключевое значение для мира.



"Это предполагает наши коллективные усилия по развертыванию всего спектра наших объединенных стратегий, чтобы удержать Китай от одностороннего изменения статус-кво военными средствами, особенно в отношении Тайваня", – отметила она.



Глава Еврокомиссии предупредила, что военные расходы Китая стремительно растут.



"Совокупные расходы ЕС на оборону с 2019 по 2021 год выросли на 20%. За это время расходы России на оборону выросли почти на 300%, а Китая – почти на 600%", – добавила она.