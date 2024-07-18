



В Германии на АЭС вспыхнул пожар

В четверг, 18 июля, в Баварии вспыхнул пожар на атомной электростанции, которая была выведена из эксплуатации.



По данным издания Spiegel, это случилось в городе Графенрайнфельд.



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В экстренных службах заверили, что утечки радиации на АЭС не было. Пожар вспыхнул внутри здания реактора. По предварительным данным, загорелась система фильтрации воздуха.



Причина пожара устанавливается. Уточняется, что эта станция была закрыта в рамках отказа Германии от ядерной энергетики.