СМИ: демократы пытаются убедить Байдена выйти из гонки
Демократы оказывают давление на президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает Axios.
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Уточняется, что лидеры Конгресса и друзья пытаются убедить Байдена выйти из президентской гонки. По словам источников, он может объявить об этом уже в эти выходные.
"Высшие руководители его партии, его друзья и основные спонсоры считают, что он не сможет победить, не сможет изменить общественное восприятие своего возраста и не сможет обеспечить большинство в Конгрессе", - сказано в статье.