



Армения и Азербайджан обменялись новыми обвинениями

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в отказе от встречи лидеров двух стран на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне.



По данным Hetq, армянский МИД объявил, что Ереван предлагал организовать встречу между премьер-министром страны Николом Пашиняном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



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"Азербайджанская сторона отвергла это предложение. Предложение армянской стороны остается в силе", – сказано в заявлении.



В Азербайджане в ответ заявили, что это Армения ответила отказом на предложение о встрече.

По словам советника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, Ереван отступил от предыдущих мирных договоренностей.