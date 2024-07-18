Новости » Политика
Армения и Азербайджан обменялись новыми обвинениями
18.07.2024 16:27 Алина Груднева

Армения и Азербайджан обменялись новыми обвинениями

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в отказе от встречи лидеров двух стран на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне.

По данным Hetq, армянский МИД объявил, что Ереван предлагал организовать встречу между премьер-министром страны Николом Пашиняном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Азербайджанская сторона отвергла это предложение. Предложение армянской стороны остается в силе", – сказано в заявлении.

В Азербайджане в ответ заявили, что это Армения ответила отказом на предложение о встрече.
По словам советника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, Ереван отступил от предыдущих мирных договоренностей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы