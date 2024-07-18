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Украина получит от Франции новый пакет военной помощи: что в него войдет
18.07.2024 16:37 Алина Груднева

Украина получит от Франции новый пакет военной помощи: что в него войдет

Франция предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут гаубицы Caesar.

По данным France Info, будут предоставлены 128 машин VAB, 18 гаубиц и 24 легких танка.

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Уточняется, что противотанковые ракеты, грузовики и радары составят остальную часть оборудования в соответствии с планом, намеченным на 2024 год. Также ожидается, что до конца года 2100 украинских военных пройдут подготовку к боевым действиям в лагерях во Франции.

"Беспрецедентный по численности отряд пробудет на месте в течение двух месяцев. Солдаты, проходящие подготовку, будут размещены во Франции. Это те же центры, которые ежегодно принимают французских солдат перед каждой операцией на иностранном театре военных действий", - отметили в издании.

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