



По военным расходам в 2023 году в процентном отношении лидером стала ДР Конго

В глобальных военных расходах доминируют США и Китай: на них приходится 49 процентов общих расходов. Согласно последнему отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира, глобальные военные расходы достигли 2,4 триллиона долларов в 2023 году, что на 6,8 процента больше, чем в 2022 году.



Военные расходы Африки сравнительно невелики. В 2023 году африканские страны потратили 51,6 миллиарда долларов, что составляет 2,1 процента от общемирового объема. Тем не менее, эта цифра была огромным скачком - на 22 процента по сравнению с предыдущим годом.



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Две страны Африки: Демократическая Республика Конго (ДРК) и Южный Судан – зарегистрировали самый высокий рост в процентном исчислении.

Рост расходов также отражается на общих приоритетах государственного бюджета. Средние военные расходы как доля государственных расходов африканских стран увеличились с 6,6 процента в 2022 году до 7,2 процента в 2023 году.



Огромный скачок в 2023 году был вызван главным образом двумя странами, разоренными внутренними конфликтами ДРК и Южный Судан, а также Алжиром, который переживает бум экспорта ископаемого топлива. В совокупности их увеличение составило 87 процентов от общего роста расходов Африки.



Военные расходы ДРК в 2023 году продемонстрировали самый высокий рост в мире. Его расходы в размере 794 миллионов долларов были на 105 процентов выше, чем в 2022 году. Южный Судан занял второе место по величине роста. После увеличения на 108 процентов в 2022 году военные расходы выросли еще на 78 процентов в 2023 году, достигнув 1,1 миллиарда долларов.





