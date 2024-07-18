



Не только Трамп: целью стрелка Крукса мог быть член королевской семьи

Томас Крукс, который совершил покушение на Дональда Трампа, мог планировать убийство члена королевской семьи Великобритании.



По данным Mirror, к такому выводу пришли в ФБР.



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Согласно отчету, стрелок следил через интернет за одним из членов королевской семьи. Также среди его потенциальных целей были директор ФБР и генпрокурор США.



На его гаджетах хранились фотографии президента США Джо Байдена и Трампа. Также он хранил запись о датах митингов и Национального съезда Демократической партии.