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Не только Трамп: целью стрелка Крукса мог быть член королевской семьи
18.07.2024 19:20 Алина Груднева

Не только Трамп: целью стрелка Крукса мог быть член королевской семьи

Томас Крукс, который совершил покушение на Дональда Трампа, мог планировать убийство члена королевской семьи Великобритании. 

По данным Mirror, к такому выводу пришли в ФБР.

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Согласно отчету, стрелок следил через интернет за одним из членов королевской семьи. Также среди его потенциальных целей были директор ФБР и генпрокурор США.

На его гаджетах хранились фотографии президента США Джо Байдена и Трампа. Также он хранил запись о датах митингов и Национального съезда Демократической партии.

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