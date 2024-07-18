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В иранских дронах нашли польские детали: начато расследование
18.07.2024 16:50 Алина Груднева

В иранских дронах нашли польские детали: начато расследование

В иранских дронах Shahed 136 нашли детали, изготовляемые государственной компанией в Познани.

По словам польского министра внутренних дел Томаша Семоняка, по данному факту начато расследование.

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В частности, в иранских "шахедах" выявили насосы, изготовленными польской компанией. К расследованию приступило Агентство внутренней безопасности страны.

"Дело было раскрыто Агентством внутренней безопасности и, конечно, оно абсолютно шокирующее. Однако прокуратура здесь обязательно проведет мероприятия, выдвинут обвинения и проинформирует о дальнейшем ходе дела", - отметил Семоняк.

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