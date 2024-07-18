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Фон дер Ляйен: кровопролитие в Газе должно прекратиться
18.07.2024 15:00 Алина Груднева

Фон дер Ляйен: кровопролитие в Газе должно прекратиться

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к немедленному прекращению огня в Газе.

Соответствующее заявление она сделала, выступая перед Европарламентом.

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"Кровопролитие в Газе должно прекратиться немедленно", - сказала она.

По словам Фон дер Ляйен, в ходе войны между Израилем и ХАМАСом погибло много палестинцев.

"Жители Газы больше не могут терпеть, и человечество тоже не может больше терпеть. Нам нужно немедленное и прочное прекращение огня. Нам нужно освобождение израильских заложников, и нам нужно подготовиться к следующему дню после войны", - отметила она.

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