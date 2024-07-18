



Журналистка заплатит Джорджии Мелони за насмешки над ростом премьер-министра

В Милане суд обязал журналистку Джулию Кортезе выплатить премьер-министру Италии Джорджии Мелони компенсацию в размере 5000 евро (5465 долларов США) за насмешки над ней в посте в социальной сети. Об этом сообщили информационное агентство ANSA и другие местные СМИ.



Кортезе также была оштрафована на 1200 евро условно за насмешку в соцсети Х в октябре 2021 года по поводу роста Мелони, которая была определена как “бодишейминг”.



Премьер-министр Италии - женщина горячая, отвратительной шутки Кортезе не спустила и подала на нее в суд.



А дело было так.



Кортезе опубликовал фотожабу, где Мелони оказалась на фоне изображения покойного фашистского лидера Бенито Муссолини. Да еще и написала: “Ты меня не пугаешь, Джорджия Мелони. В конце концов, твой рост всего 1,2 метра (4 фута). Я даже не могу тебя видеть”.



На различных сайтах СМИ рост Мелони указывается в диапазоне от 1,58 м до 1,63 м. Ну, не гигантский рост, да, ниже среднего. Но для женщины вполне себе.



У Мадлен Олбрайт, например, рост был 147 см, у Маргарет Тэтчер - 165 см, у покойной Ее Величества королевы Великобритании был рост 157 см… Никому дела не было до роста этих женщин. Они вершили эпоху, как сейчас делает это Мелони.



Адвокат Мелони заявил, что премьер-министр пожертвует на благотворительность любой ущерб, который она в конечном итоге получит.



А еще правда в том, что журналистку с ее мерзкой выходкой забудут через пару недель. Мелони останется в истории уже навсегда.

